Во время штурма Капитолия в США погиб полицейский. Мужчина умер в больнице от полученных травм во время столкновения с протестующими.

Смерть полицейского 7 января подтвердила полиция Капитолия, пишет СNN. Уточняется, что офицер Брайан Д. Сикник скончался в 21:30 в четверг.

Происшествие будут расследовать столичный департамент полиции округа Колумбия, полиция Капитолия США и их федеральные партнеры.

Сикник поступил на службу в Капитолийскую полицию в июле 2008 года, а в последнее время служил в отделении службы экстренной помощи.

"Весь департамент USCP выражает свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям офицера Сикника в связи с их утратой и оплакивает потерю друга и коллеги", – заявила полиция Капитолия.

Сикник – пятый человек, погибший в результате восстания в среду. Одна женщина была застрелена полицией Капитолия, когда толпа ворвалась в здание, а еще трое пострадали от неотложной медицинской помощи, которая оказалась смертельной.

Что произошло 6 января

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, избранный президент США Джо Байден 7 января обратился к американцам после штурма Капитолия, возложив ответственность за это на еще действующего главу государства Дональда Трампа.