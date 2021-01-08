Під час штурму Капітолію в США загинув поліцейський
Під час штурму Капітолію в США загинув поліцейський. Чоловік помер в лікарні від отриманих травм під час зіткнення з протестуючими.
Смерть поліцейського 7 січня підтвердила поліція Капітолію, пише СNN. Уточнюється, що офіцер Брайан Д. Сікнік помер о 21:30 в четвер.
Подію розслідуватимуть столичний департамент поліції округу Колумбія, поліція Капітолію США і їх федеральні партнери.
Сікнік надійшов на службу в Капітолійському поліцію в липні 2008 року, а останнім часом служив у відділенні служби екстреної допомоги.
"Весь департамент USCP висловлює свої найглибші співчуття родині та друзям офіцера Сікніка в зв'язку з їх втратою та оплакує втрату друга і колеги", – заявила поліція Капітолію.
Сікнік – п'ята людина, загибла в результаті повстання в середу. Одна жінка була застрелена поліцією Капітолію, коли натовп увірвався в будівлю, а ще троє постраждали від невідкладної медичної допомоги, яка виявилася смертельною.
Що сталося 6 січня
У середу, 6 січня, Конгрес США зібрався, щоб офіційно оголосити Байдена новим лідером країни за підсумком підрахунку голосів вибірників.
Засідання перервали прихильники Трампа. Натовпи протестувальників штурмували Конгрес і прорвалися всередину.
Під час сутичок загинули 4 людини. Серед них – ветеран ВПС США Ешлі Беббіт. У неї вистрілили упритул.
За годину до цього Трамп заявляв на мітингу про похід на Капітолій. Однак через кілька годин після штурму будівлі Конгресу, він все-таки закликав людей розійтися. Водночас президент знову нагадав, що "вибори вкрали" у них.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, обраний президент США Джо Байден 7 січня звернувся до американців після штурму Капітолію, поклавши відповідальність за це на ще чинного главу держави Дональда Трампа.