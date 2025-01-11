Во французском Страсбурге столкнулись два поезда: пострадали около 50 человек. Видео

Во Франции в субботу, 11 января, в Страсбурге произошло чрезвычайное происшествие на железной дороге. Там столкнулись два пассажирских поезда.

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Об этом сообщают французские СМИ. Известно, что пострадали около 50 человек. Впрочем, количество раненых может возрасти.

В социальных сетях распространяют видеозапись, на которой можно увидеть, как люди ломают дверь поезда, чтобы вытащить пассажиров из вагонов после аварии на вокзале Страсбурга.

Как пишет издание La Dépêchе, предварительно пострадали от 30 до 50 человек. Спасатели призвали местных жителей избегать улиц вблизи центрального вокзала, чтобы освободить проезд экстренным службам.

По данным BFM TV, один из поездов случайно выехал не на свой путь и врезался в другой остановившийся поезд. От удара тот сошел с рельсов.

Причиной аварии предварительно называют ошибку переключения стрелок. В настоящее время идет масштабная спасательная операция. Детали уточняются.

Как писал OBOZ.UA, масштабные лесные пожары в Лос-Анджелесе уничтожили дома за миллионы долларов многих голливудских звезд, в том числе Пэрис Хилтон, Мэнди Мур, Билли Кристалла, Юджина Леви, Анны Фэрис, Кэри Элвеса, Спенсера Пратта и Хайди Монтаг, Джей Вудса, Дайаны Уоррен, Кэмерон. Матиссона, Рики Лейк и других.

В настоящее время количество погибших в результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес (Калифорния, США) возросло до 11 человек. Спасатели не прекращают бороться со стихией начиная с 7 января, когда пламя вспыхнуло в элитном районе Пасифик Палисейдс, а затем ночью распространилось на Малибу и Санта-Монику. В последующие дни возникали и другие очаги возгорания, включая пожары в Итоне, Херсте, Кеннети.

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