В Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары: сообщают об 11 погибших в результате стихии. Фото и видео

Количество погибших в результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес (Калифорния, США) выросло до 11 человек. Спасатели не прекращают бороться со стихией начиная с 7 января, когда пламя вспыхнуло в элитном районе Пасифик Палисейдс, а затем ночью распространились на Малибу и Санта-Монику. В последующие дни возникали и другие очаги возгорания, включая пожары в Итоне, Херсте, Кеннете.

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Как передает Hollywood Reporter, по состоянию на полдень 10 января (по местному времени) Kenneth Fire – который вспыхнул в долине Сан-Фернандо примерно в 3 км от школы, которая стала временным убежищем, – был локализован на 35%. Palisades Fire вблизи береговой линии – на 8%; Eaton Fire – который привел к многочисленным смертям к северу от Пасадены – на 3%; Hurst Fire к югу от Санта-Клариты – на 70%.

Американская актриса Дженнифер Гарнер ("Перл-Харбор", "Поймай меня, если сможешь", "Из 13 в 30", "Далласский клуб покупателей" и др.) рассказала, что потеряла подругу из ее церкви в результате разрушительных пожаров.

"Я действительно потеряла подругу, которая не успела выбраться вовремя", – сказала она в комментарии MSNBC. Прихожане церкви шокированы событием, поэтому другие подробности о погибшей Гарнер решила не раскрывать.

Она добавила, что сама прожила в районе Палисейдс и его окрестностях 25 лет.

"Мое сердце обливается кровью за моих друзей. Я имею в виду, я могу – даже не думая – просто написать список из 100 друзей, которые потеряли свои дома", – сказала звезда.

Среди жертв пожара Энтони Митчелл, 67-летний мужчина с инвалидностью, и его сын Джастин (примерно 20 лет), у которого был церебральный паралич. Они оба ждали машину скорой помощи. По информации СМИ, отец погиб возле кровати своего сына.

66-летний Виктор Шоу был найден мертвым с садовым шлангом в руках. Он до последнего надеялся, то потушит огонь. Его сестра рассказала журналистам, что уговаривала его эвакуироваться, но мужчина хотел спасти семейный дом, в котором прожил 55 лет.

82-летний Родни Никерсон умер в своей постели, так как считал, что там он будет в безопасности, рассказала СМИ его дочь.

Аналогичным образом умерла 83-летняя Эрлин Келли. Она не выехала, поскольку во время прошлых пожаров пламя не достигало ее дома в Альтадене.

"Она была непреклонна в своем решении остаться", – рассказала ее внучка Бриана Наварро.

Портал Accuweather 9 января увеличил оценку ущерба от пожаров и экономических потерь в этом районе до 135–150 млрд долларов. Все пять крупных пожаров в Лос-Анджелесе уже входят в пятерку самых разрушительных для города.

Огонь уничтожил не только жилые дома. 10 января стало известно о разрушении студии звукозаписи Harbor Studios в Малибу. Там свои последние альбомы записывали Ники Минаж и Доджа Кэт.

Зак Брэндон, основатель студии, написал в Instagram: "Мне очень грустно сообщать, что Harbor Studios потеряна из-за Palisades Fire".

Он рассказал, что сначала это была студия звукозаписи Джо Завинула и его известной джаз-фьюжн-группы The Weather Report. Затем, в 2008 году, она стала домашней студией для кинокомпозитора Пола Динлетира, где он работал над композициями для таких фильмов, как "Аватар", "Мстители" и др..

"Наконец, в 2021 году, она стала Harbor Studios. Названная в честь одного из самых важных воспоминаний из моего детства, Harbor Studios быстро выросла из большой, мечтательной концепции в любимую основу в индустрии звукозаписи", – отметил Брэндон. Он заверил, что это не конец и они "снова начнут все с нуля".

Как писал OBOZ.UA, масштабные лесные пожары в Лос-Анджелесе уничтожили дома за миллионы долларов многих голливудских звезд, в том числе Пэрис Хилтон, Мэнди Мур, Билли Кристала, Юджина Леви, Анны Фэрис, Кэри Элвеса, Спенсера Пратта и Хайди Монтаг, Джеймса Вудса, Дайаны Уоррен, Кэмерона Матисона, Рики Лейк и других.

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