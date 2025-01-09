Пожары в Лос-Анджелесе уничтожили дома многих знаменитостей, из-за новых очагов огня эвакуировали центр Голливуда. Фото и видео

Масштабные лесные пожары в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) уничтожили дома за миллионы долларов многих голливудских звезд, в том числе Пэрис Хилтон, Мэнди Мур, Билли Кристала, Юджина Леви, Анны Фэрис, Кэри Элвеса, Спенсера Пратта и Хайди Монтаг, Джеймса Вудса, Дайаны Уоррен, Кэмерона Матисона, Рики Лейк и других. Погибли пять человек, более 2000 строений сгорели дотла.

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Метеослужба Accuweather подчеркнула, что это самый разрушительный пожар в истории города. Hollywood Reporter сообщил, что вечером 8 января вспыхнули новые очаги возгорания. Местные назвали их Sunset Fire.

Пламя угрожало таким культовым местам, как Голливудский бульвар и Голливудская аллея славы; частный клуб фокусников Magic Castle; комедийный клуб The Comedy Store; китайский театр TCL; театр El Capitan; музей восковых фигур мадам Тюссо; ТРЦ Ovation Hollywood; отель Hollywood Roosevelt; концертный зал Hollywood Bowl.

Сотрудники Hollywood Bowl в среду вечером написали, что получили приказ об эвакуации, и весь персонал благополучно покинул помещение.

"Мы выражаем глубочайшую благодарность пожарным, которые неустанно трудятся, чтобы защитить наше сообщество", – поблагодарили они в социальной сети X (Twitter).

Эвакуированы были и другие жители и работники района. Речь идет о территории от бульвара Лорел Каньон на западе до шоссе 101 на востоке и от Малхолланд Драйв на севере до бульвара Голливуд на юге.

Незадолго до полуночи пожарная служба Лос-Анджелеса поделилась обновленной информацией: большая часть зоны эвакуации, связанной с Sunset Fire, была отменена, за исключением некоторых территорий.

"Жителей просят быть осторожными при возвращении в свои дома, поскольку пожарные продолжают работать в их районах", – написали спасатели.

Пожары, которые медиа США называют The Palisades Fire, начались в элитном жилом районе Пасифик-Палисейдс утром 7 января, вынудив эвакуироваться более 30 000 жителей.

По состоянию на 10:00 четверга, 9 января (по Киеву), пожарные продолжали борьбу с шестью возгораниями.

Американская актриса Пэрис Хилтон опубликовала в Instagram новостной сюжет ABC, указав, что в него вошли кадры ее разрушенного жилища в Малибу (город в округе Лос-Анджелес).

"Этот дом был местом, где мы построили так много драгоценных воспоминаний. Это место, где Феникс [сын] сделал свои первые шаги и где мы мечтали построить целую жизнь воспоминаний с Лондон [дочь]. Разрушение невообразимы. Знать, что так много людей просыпаются сегодня без места, которое они называли домом, действительно душераздирающе", – написала знаменитость.

The Palisades Fire может стать самым дорогостоящим в истории Соединенных Штатов. Нанесенный ущерб уже составляет более $57 млрд и будет расти.

Добавим: избранный глава США Дональд Трамп на фоне пожаров потребовал отставки губернатора Калифорнии Хэвина Ньюсома. Мол, "это все его вина" и он должен уйти в отставку, написал политик в своей соцсети Truth Social.

Действующий президент США Джо Байден отменил свой визит в Италию, чтобы приехать в Калифорнию. В штате объявлен режим масштабного стихийного бедствия.

Как писал OBOZ.UA, тушение огня в округе Лос-Анджелес усложняет сильный ветер и ограниченные запасы воды из-за засухи.

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