Во Франции во время авиашоу упал в море самолет: пилот погиб

В пятницу, 16 августа, в Лаванду на юге Франции во время авиашоу самолет Fouga Magister упал в Средиземное море. Пилот погиб.

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О трагическом инциденте сообщили местные власти, пишет Reuters. Отмечается, что тело летчика нашли. Начато расследование для выяснения причин авиакатастрофы.

Авиашоу состоялось в рамках 80-й годовщины высадки союзных сил в Провансе. В авиашоу также участвовала пилотажная группа ВВС Франции "Patrouille de France", прекратившая свою демонстрацию сразу после аварии.

Издание добавило, что только двумя днями ранее во Франции также столкнулись два военных самолета, в результате чего погибли два военных.

Напомним, в Бразилии 9 августа упал пассажирский самолет. На борту находились 62 человека: 58 пассажиров и четверо членов экипажа. Все они погибли. После падения самолета взорвались топливные баки, вспыхнул пожар, а в небо взвился черный дым.

С места авиакатастрофы изъяли все найденные тела. Часть из них были идентифицированы. Так, официально подтверждена гибель всех 62 человек, находившихся в турбовинтовом самолете ATR 72-500 Voepass, который упал в районе Виньедо.

Как сообщал OBOZ.UA:

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