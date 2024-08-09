В Бразилии разбился пассажирский самолет: на борту находились 62 человека. Видео

В пятницу, 9 августа, в Бразилии упал пассажирский самолет. На борту находились 62 человека: 58 пассажиров и четверо членов экипажа. Все они погибли.

Видео дня

После падения самолета взорвались топливные баки, вспыхнул пожар, а в небо поднялся черный дым. Подходящие кадры публиковали в сети.

Как сообщает новостной портал G1, разбившийся самолет ATR 72 принадлежал авиакомпании Voepass Linhas Aéreas (ранее называлась Passaredo). Он направлялся из Каскавела (PR) в Гуарульюс.

"До сих пор нет подтверждения о том, как произошла авария", – заявили в авиакомпании.

О гибели всех пассажиров и членов экипажа сообщили в муниципалитете Виньеда, где упал самолет.

Известно, что самолет упал вблизи дома, где находились люди, но никто на земле не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше в аэропорту Гдыни разбился учебно-тренировочный самолет польских ВВС М-346 Master. К сожалению, пилот не успел катапультироваться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!