Протаранил взлетную полосу: в Гдыне разбился самолет польских ВВС. Фото и видео

В Польше в аэропорту Гдыни разбился учебно-тренировочный самолет польских ВВС М-346 Master. К сожалению, пилот не успел катапультироваться.

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Самолет разбился во время подготовки к авиашоу, которое состоится в аэропорту Косаково. Об этом сообщает Польское Радио, а соответствующие видео публикуют в соцсетях.

Так, авиакатастрофа произошла 12 июля около 13:00 в аэропорту Гдыня-Косаково.

Военный самолет Bielik M-346 Master из 4-го учебного авиационного полка разбился, столкнувшись со взлетной полосой и вспыхнув. Инцидент произошел во время тренировки перед предстоящим выступлением.

На борту самолета находился только один пилот из 41 воздушной учебной базы в Демблине. Он готовился к шоу, которое должно состояться 13 июля в аэропорту в честь 30-летия бригады Гдынской морской авиации.

После завершения спасательной операции дело будет передано в Государственную комиссию по расследованию авиационных происшествий.

Пресс-секретарь главного командования Вооруженных сил Польши подполковник Марек Павляк добавил, что пилот был очень опытным.

Стоит отметить, что под Коломной в Московской области России 12 июля упал и взорвался самолет авиакомпании "Газпромавиа". Перед крушением Sukhoi Superjet 100 подал сигнал бедствия; есть жертвы.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 1 июля в Норвежском море столкнулись российский корабль и модернизированный российский глубоководный аппарат АС-36. Это произошло во время испытаний; АС-36 получил повреждение.

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