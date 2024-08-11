В Бразилии нашли всех погибших в авиакатастрофе: выяснены подробности инцидента

Власти бразильского штата Сан-Паулу подтвердили, что с места авиакатастрофы изъяты все найденные тела. Часть из них уже идентифицирована. Таким образом, официально подтверждена гибель всех 62 человек, находившихся в турбовинтовом самолете ATR 72-500 Voepass, который упал в районе Виньедо.

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Ранее сообщалось, что на борту было 57 пассажиров и четыре члена экипажа. Однако в субботу 10 августа местные власти уточнили, что из 58 пассажиров один пропал без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, самолет упал в жилом районе, но на земле никто не пострадал. При этом из-за авиакатастрофы было разрушено одно здание в местном комплексе кондоминиумов.

Власти Сан-Паулу заявили, что тела 34 мужчин и 28 женщин были перемещены в морг полиции, где их идентифицируют и передадут семьям. Двое погибших, капитан и первый офицер, уже идентифицированы. Членам семей погибших предоставлено жилье в отеле городе, чтобы они помочь с идентификацией жертв. В настоящее время в город прибыло 38 таких семей.

На данном этапе следствия неизвестно, что стало причиной аварии самолета ATR 72-500. Власти заявили, что бортовые самописцы самолета найдены и изъяты. Французско-итальянский производитель самолетов заявил, что будет сотрудничать со следствием.

Эта авиакатастрофа является самой кровавой в Бразилии с 2007 года, когда там разбился и загорелся самолет TAM Express. Это произошло в аэропорту Конгоньяса в Сан-Паулу. Тогда погибли 199 человек.

Самолет ATR 72-500 совершал штатный вылет из Каскавела. Последний сигнал от борта был получен за 20 минут до запланированной посадки. Агентство авиации Бразилии утверждает, что самолет был построен в 2010 году и был "в хорошем рабочем состоянии, с действительными сертификатами регистрации и летной годности".

Четыре члена экипажа, которые находились на борту во время авиакатастрофы, имели надлежащие лицензии и действительную квалификацию.

Ранее в Польше, в аэропорту Гдыни разбился учебно-тренировочный самолет польских ВВС М-346 Master. К сожалению, пилот не успел катапультироваться.

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