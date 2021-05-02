Вице-премьер Чехии: единственная версия взрывов на военных складах – участие ГРУ

У полиции и спецслужб Чехии только одна версия взрывов на складах боеприпасов в Врбетице – причастность российского ГРУ.

Об этом в эфире местного телевидения заявил чешский вице-премьер-министр Ян Гамачек. Он также отметил, что речь идет об оперативниках подразделения 29155.

"Версия у следствия только одна – полиция работает лишь над российским следом. За взрывами стоят сотрудники российской военной разведки ГРУ, а именно подразделения 29155", – сказал Гамачек.

Ранее рассматривались две версии – участие ГРУ и небрежность.

Напомним, что Чехия выслала 18 российских дипломатов, которые могут быть офицерами российских ГРУ и СВР, а полиция объявила в розыск Александра Мишкина (Александр Петров) и Анатолия Чепигу (Руслан Боширов), подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ на это Россия выслала две трети чешских дипломатов, что заблокировало работу посольства в Москве. Прага выдвинула Кремлю ультиматум с требованием вернуть их, но этого не было сделано.

Затем Чехия объявила о высылке еще 70 сотрудников российского посольства.

Как сообщал OBOZREVATEL, на складе боеприпасов в Врбетице хранилось оружие болгарского торговца Емельяна Гебрева, который якобы суммарно поставил Украине "три корабля боеприпасов".