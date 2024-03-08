Вертолет вооруженных сил Мексики упал в Тихий океан: трое военных погибли

В Тихий океан 6 марта упал военный вертолет Мексики. На борту было восемь человек – трое военнослужащих погибли, двое считаются пропавшими без вести, еще троих удалось спасти.

Геликоптер Eurocopter Panther взлетел с корабля дальнего океанского патрулирования ВМС Мексики примерно в 200 морских милях (370 километрах) к юго-западу от порта Ласаро Карденас на тихоокеанском побережье. Авария произошла вскоре после того, как борт поднялся в воздух, передает AP.

Военно-морской флот страны подтвердил крушение и заявил, что причины инцидента расследуются. Двое из погибших были женщинами-военнослужащими ВМФ.

Трое военных, которые выжили в авиакатастрофе, госпитализированы. Медики оценили их состояние как стабильное.

В AP отметили, что за последние две недели это уже вторая смертельная катастрофа с военными в Мексике. В конце февраля в результате несчастного случая на армейских учениях утонули семь новобранцев и военнослужащих Национальной гвардии страны.

Как писал OBOZ.UA, 6 марта в городе Филадельфия (американский штат Пенсильвания) в результате стрельбы пострадали восемь старшеклассников, ожидавших автобуса на остановке. Трое неизвестных вышли из авто и открыли огонь по транспорту с подростками, произведя десятки выстрелов.

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