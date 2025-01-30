Трамп проговорился, что уже общался с Путиным и подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе. Видео

Президент США Дональд Трамп нехотя выдал себя, что уже общался с российским диктатором Владимиром Путиным. Он подтвердил гибель россиян в авиатроше возле Вашингтона и случайно проговорился, что говорил с хозяином Кремля.

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Об этом Трамп заявил во время брифинга, касавшегося столкновения American Airlines с вертолетом Black Hawk в США. Отвечая на вопросы журналистов, он намекнул, что уже разговаривал с Путиным.

Дональд Трамп в ходе брифинга подтвердил, что на борту самолета находились россияне. Он ответил на вопрос, захочет ли правительство США содействовать передаче останков тел граждан РФ, учитывая тот факт, что между обеими странами нет прямого авиасообщения.

"Мы уже контактировали с Россией. И ответ: да, мы передадим", – сказал президент США.

После этого один из журналистов спросил Дональда Трампа, говорил ли он уже с Путиным о катастрофе. На что американский лидер ответил: "Нет, говорил, но не об этом".

По данным президента США, в самолете "к сожалению, находился российский контингент очень талантливых людей".

Дональд Трамп добавил, что в самолете также находились граждане других стран, однако эта информация будет озвучена позже.

"Очень, очень, очень жаль, – чьи близкие были на борту этого пассажирского самолета", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, столкновение вертолета с самолетом American Airlines произошло 29 января вечером неподалеку от Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Арлингтоне, штат Вирджиния. Оба воздушных судна упали в реку Потомак, и, по предварительным данным, никто не выжил.

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