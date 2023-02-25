Венгрия снова отсрочила ратификацию заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, заблокированную с июля

Венгрия сообщает о новой задержке в одобрении заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Голосование по этому вопросу может пройти во второй половине марта.

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Об этом стало известно из издания The Guardian. Процесс ратификации застопорился в парламенте Венгрии с июля.

Венгрия указала на дальнейшую возможную отсрочку ратификации заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что голосование может состояться во второй половине марта.

"Парламент внесет этот вопрос в повестку дня в понедельник и начнет обсуждение закона на следующей неделе", — заявил на пресс-конференции помощник Орбана Гергели Гуляс.

Исходя из венгерской процедуры, принятие закона занимает около четырех недель, из чего следует, что парламент может провести голосование по этому вопросу где-то во второй половине марта.

Процесс ратификации застопорился в парламенте Венгрии с июля. В законодательной повестке дня, опубликованной на этой неделе на веб-сайте парламента, указано, что окончательное голосование по заявкам НАТО может состояться 6 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Однако Турция выдвинула свои требования для их одобрения – они касались борьбы с движениями, признанными Анкарой террористическими.

– В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции, но Анкара утверждала обратное. 8 января Швеция заявила, что не может выполнить требования Анкары, а Финляндия поддержала ее позицию.

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