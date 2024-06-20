Вблизи столицы Греции бушует лесной пожар: людей призывают эвакуироваться

Аномальная погода не покидает Европу. Из-за жары вблизи столицы Греции Афин бушует масштабный лесной пожар.

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Об этом сообщает Ekathimerini. Местных жителей власти призывают эвакуироваться.

"Власти призвали жителей эвакуироваться из района на окраины Афин из-за большого лесного пожара и сильного ветра", – говорится в сообщении.

По данным издания, мощный огонь бушует вблизи городка Короп. Возгорание опрокинулось по меньшей мере на два дома. Движение на главной магистрали, соединяющей Коропе с пригородом Афин, приостановлено. К тушению пожара привлечены 54 спасателя и шесть самолетов.

Отмечается, что из-за большой жары в Греции уже вспыхнули десятки лесных пожаров, однако их удалось потушить, прежде чем они могли нанести значительный ущерб. В среду и четверг было объявлено о высоком риске возникновения пожаров в более широкой части окрестности Афин.

Лесные пожары являются обычным явлением для сухого жаркого лета в Греции. В последние годы они привели к десяткам смертей. Власти предупреждают об особенно высоком риске этим летом после сухой, теплой зимы, которая оставила растительность сухой.

В среду, 19 июня, спасательная служба страны также заявила, что взяла под контроль другой пожар вблизи города Маркопуло, к востоку от Афин и острова Эвия.

Напомним, из-за того, что из-за того, что в восточной части средиземноморского острова Кипр установилась рекордная для июня температура, погибли уже минимум два человека.

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