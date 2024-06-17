Рекордная жара на Кипре: в результате теплового удара умерли два человека
На Кипре два пожилых человека скончались от теплового удара после недельной жары. Информацию об этом подтвердил представитель службы здравоохранения острова.
Причиной тому стало то, что в восточной части средиземноморского острова установилась рекордная для июня температура. Об этом сообщает АР.
По словам представителя Государственной организации здравоохранения Хараламбоса Харилау, еще три пожилых пациента находятся в тяжелом состоянии.
На острове уже неделю держится температура, превышающая 40 °C.
Кроме того, из-за жары на Кипре бушуют лесные пожары. Высокая температура и сильные ветры также осложнили работу пожарных, в том числе в горном районе юго-западнее столицы Никосии, где сгорело более 3,2 кв. км леса, угрожающего целому селе.
На прошлой неделе 49 жителей двух населенных пунктов в западном районе острова Пафос были эвакуированы в гостинице, поскольку лесной пожар угрожал их домам, а самолеты из Греции и Иордании присоединились к тушению пожара.
Следует отметить, что адская жара уже срывает туристам отдых в Европе. Лето только началось, а на некоторых популярных направлениях отдых уже оказывается под угрозой из-за адской жары. К примеру, в Греции уже начали закрывать популярные туристические достопримечательности.
В мае 2024 года на Филиппинах под дамбой, частично высохшей из-за чрезвычайно высокой температуры, были обнаружены руины старинного города Пантабанган. В 1970-х годах он был искусственно затоплен с целью строительства водохранилища.
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