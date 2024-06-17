Рекордная жара на Кипре: в результате теплового удара умерли два человека

На Кипре два пожилых человека скончались от теплового удара после недельной жары. Информацию об этом подтвердил представитель службы здравоохранения острова.

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Причиной тому стало то, что в восточной части средиземноморского острова установилась рекордная для июня температура. Об этом сообщает АР.

По словам представителя Государственной организации здравоохранения Хараламбоса Харилау, еще три пожилых пациента находятся в тяжелом состоянии.

На острове уже неделю держится температура, превышающая 40 °C.

Кроме того, из-за жары на Кипре бушуют лесные пожары. Высокая температура и сильные ветры также осложнили работу пожарных, в том числе в горном районе юго-западнее столицы Никосии, где сгорело более 3,2 кв. км леса, угрожающего целому селе.

На прошлой неделе 49 жителей двух населенных пунктов в западном районе острова Пафос были эвакуированы в гостинице, поскольку лесной пожар угрожал их домам, а самолеты из Греции и Иордании присоединились к тушению пожара.

Следует отметить, что адская жара уже срывает туристам отдых в Европе. Лето только началось, а на некоторых популярных направлениях отдых уже оказывается под угрозой из-за адской жары. К примеру, в Греции уже начали закрывать популярные туристические достопримечательности.

В мае 2024 года на Филиппинах под дамбой, частично высохшей из-за чрезвычайно высокой температуры, были обнаружены руины старинного города Пантабанган. В 1970-х годах он был искусственно затоплен с целью строительства водохранилища.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что в Саудовской Аравии погибли 14 паломников из Иордании, еще 17 пропали без вести.

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