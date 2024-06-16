В Саудовской Аравии погибли 14 паломников из Иордании, еще 17 пропали без вести: что происходит

В воскресенье, 16 июня, Иордания подтвердила гибель 14 своих граждан. Все они совершали ритуалы хаджа в Саудовской Аравии.

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Об этом сообщает The Associated Press. Отмечается, что еще 17 человек считаются пропавшими без вести.

Гибель людей подтвердило Министерство иностранных дел Иордании.

"Иорданская сторона взаимодействует с компетентными ведомствами Саудовской Аравии для организации захоронения или возвращения на родину тел погибших по просьбе их родственников", – говорится в сообщении МИД страны

В заявлении не раскрываются подробности, однако днем ранее МИД Иордании сообщил, что во время хождения в результате теплового удара скончались шесть граждан.

Справка

Хадж – это ежегодное паломничество в Мекку, в места, где родился пророк Магомет. Оно также предусматривает обязательные ритуалы, которые, по мнению верующих, позволяют очиститься от грехов и приблизиться к Аллаху.

В этом году хадж проходит с 14 по 19 июня. Ранее саудовские метеорологи предупредили о пике жары, которая придет на время хаджа, температура воздуха может достигнуть 48 градусов.

Отмечается, что более 1,5 миллионов мусульманских паломников со всего мира прибыли в Мекку для участия в ежегодном хадже. Впрочем, власти Саудовской Аравии ожидают, что всего в хадже в этом году могут принять участие более 2 миллионов человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Японии распространяется заболевание, вызванное так называемой "мясоедной бактерией", которая может убить человека в течение 48 часов. Это обычный стрептококк группы А – бета-гемолитическая грамположительная бактерия.

В любом случае это не болезнь Х. Напомним, что болезнь Х – это потенциальная угроза, которую ученые всего мира совместно пытаются заранее спрогнозировать. Это делается для того, чтобы мгновенно использовать все имеющиеся ресурсы для сохранения жизни людей.

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