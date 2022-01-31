Вашингтон рассматривает Берлин как "ненадежного партнера" из-за позиции по Украине, – посол Германии в США
Посол Германии в США Эмили Хабер отправила конфиденциальное сообщение в Министерство иностранных дел ФРГ, в котором сообщила, что Германия дискредитируется в США как "ненадежный партнер". Причиной якобы является сдержанность государства относительно кризиса в Украине.
Как пишет Spiegel, немецкое правительство замедляет введение санкций против России, а также блокирует поставок оружия Украине. В Вашингтоне такое отношение объясняют тем, что Берлин хочет продолжать получать дешевый газ из России. Республиканцы, в частности, неоднократно использовали фразу о том, что Берлин находится "в постели с Путиным".
Как сказано в материале, Германия находится там, где она почти всегда оказывается во время внешнеполитических кризисов: на обочине, под подозрительным взглядом. Отмечается, что такое впечатление подтверждает заявление министра обороны Кристины Ламбрехт о поставке нашей стране 5 тыс. немецких касок, а также запрет для Эстонии на поставки оружия в Украину.
Издание подчеркнуло, что, в частности, неясным остается отношение партии канцлера Германии Олафа Шольца СДПГ к России. В понедельник, 31 января, по инициативе ее лидера Ларса Клингбайля якобы должна должна состояться встреча с ведущими социал-демократами. Ее целью, как сообщается, является выработка новой европейской восточной политики и примирение двух внутрипартийных лагерей – "обниматься с Путиным" или быть жестким по отношению к России.
Напомним: Германия продолжает настаивать на своем отказе снабжать Украину современным оружием с целью защиты территориальных границ и суверенитета в условиях реальной угрозы вторжения российских танков. Бундестаг убежден, что это станет триггером для эскалации на Донбассе и полномасштабной войны.
В МИД Германии вето на поставки оружия в поддержку Украине объясняли ужасающим сходством обстоятельств с событиями Второй мировой войны. Гражданам ФРГ якобы будет мучительно больно осознавать, что русских вновь убивают из оружия, произведенного на немецких заводах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на фоне растущей угрозы военной агрессии Российской Федерации в отношении Украины в Германии приняли решение о поставке нашему государству 5 тысяч военных защитных касок. Это якобы должно стать четким сигналом о том, чтоГермания – на стороне Украины в конфликте с РФ;
В Германии провели опрос населения относительно поставок оружия украинскому государству для защиты от возможного вторжения России. Большинство опрошенных поддержали позицию правительства не оказывать оборонной помощи;
в свою очередь немецкий журнал Spiegel призвал правительство Германии не блокировать поставки оружия Украине. Журналисты подчеркивают, что нежелание продавать оружие ставит под вопрос надежность немцев.