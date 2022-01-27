В Германии объяснили отказ поставок оружия Украине опасениями российской эскалации

Германия продолжает настаивать на своем отказе снабжать Украину современным оружием с целью защиты территориальных границ и суверенитета в условиях реальной угрозы вторжения российских танков. Бундестаг убежден, что это станет триггером для эскалации на Донбассе и полномасштабной войны.

Об этом заявила глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт в Twitter. Во время совместного брифинга со своим британским коллегой Беном Уоллесом, она подчеркнула, что оба европейских государства отстаивают суверенитет Украины, но разными методами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Да, это правда, что мы не хотим снабжать Украину оружием и у нас есть четкое понимание правильности этого решения. Берлин опасается, что это приведет к активизации вооруженного противостояния и новому кровопролитию. Мы хотим поддерживать Украину другим способом", –указала чиновница.

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Ламбрехт добавила, что Германия уверена в возможности решения острого военного кризиса путем дипломатии и неустанных переговоров. Большие надежды немецкие политики возлагают на саммит в нормандском формате.

"Есть много мирных путей решения этого конфликта, это именно то, на чем нам надо сосредоточиться и обдумывать варианты", – заключила министр обороны ФРГ.

Deutschland und Großbritannien unterstützen die Ukraine auf unterschiedlichen Wegen, aber das Ziel ist dasselbe: die Souveränität und territoriale Integrität der 🇺🇦. Das machte Ministerin Lambrecht im Statement beim Besuch ihres britischen Amtskollegen @BWallaceMP deutlich. pic.twitter.com/PxbZkynt2r — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 26, 2022

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в МИД Германии вето на поставки оружия в поддержку Украине объясняли ужасающим сходством обстоятельств с событиями Второй мировой войны. Гражданам ФРГ якобы будет мучительно больно осознавать, что русских вновь убивают из оружия, произведенного на немецких заводах.