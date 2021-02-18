В ЮНИСЕФ заявили, что Украина может получить вакцину Pfizer весной

Украина получит вакцину Pfizer против коронавирусной инфекции в конце февраля – начале марта.

Об этом заявил руководитель программ по здравоохранению ЮНИСЕФ Украины Андрей Славуцкий на тренинге по поставке и логистике препарата, который проходил в Киеве 18 февраля, передает "Интерфакс-Украина". Он пояснил, что еще продолжаются переговоры по документации.

"Есть один документ, который Украина ждет. Но, по предварительной информации, вакцина Pfizer должна приехать в конце февраля или в начале марта", – сказал Славуцкий.

Он также уточнил, как препарат будет распространяться по регионам Украины, добавив, что вакцину от производителя в Украину будет поставлять ЮНИСЕФ.

"В "Борисполе" в любое время суток вакцину сможет забрать логистическая компания, мощности которой дают возможность принять то количество, которое будет доставлено. Затем вакцины переместят на центральный склад компании, а после этого будут поставлять в регионы в лотках с сухим льдом", – отметил Славуцкий.

По его словам, в каждом лотке будет 195 флаконов, а в одном флаконе – по шесть доз. Мобильные бригады ежедневно будут получать 96 или 102 дозы (16-17 флаконов).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве обещают начало кампании по вакцинации в Украине до конца недели. В частности, речь идет о поставках из Индии 500 тысяч доз препарата от AstraZeneca.