В Британии объявили о спаде заболеваемости коронавирусом после применения вакцины Pfizer

В Великобритании заболеваемость коронавирусом снизилась примерно на 70% среди медиков, получивших первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech.

В то же время среди людей категории 80+, получивших первую прививку, количество госпитализаций и смертность от COVID-19 уменьшилось более чем на 75%, пишет Reuters. Это свидетельствует об эффективности препарата Pfizer после однократного приема, отметили в Службе общественного здравоохранения Англии (PHE).

"Показатели госпитализации и смертности падают во всех возрастных группах, но в самых старших возрастных группах наблюдается самый быстрый спад с пика в середине января", – заявили ученые.

Также исследователи отметили, что вакцина Pfizer эффективна и против мутировавшего "британского" штамма коронавируса.

"В целом, мы наблюдаем действительно сильный эффект в снижении количества инфекций, как бессимптомных, так и симптоматических", – сказала директор PHE по стратегическим вопросам Сьюзан Хопкинс.

Напомним, исследование показало, что вакцина Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЮНИСЕФ заявили, что Украина может получить вакцину Pfizer уже весной. На данный момент продолжаются переговоры по документации.