В знак солидарности с Украиной: в Ливерпуле обложили мешками с песком памятник. Видео

В анлийском городе Ливерпуль, который в этом году принимает Евровидение, памятник адмиралу Горацио Нельсону обложили мешками с песком. Это сделали в знак солидарности с Украиной.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры Александр Ткаченко. Он также опубликовал кадры из Ливерпуля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Украине после начала полномасштабной войны с РФ многие памятники решили обезопасить от российских обстрелов именно таким образом, спрятав их за мешками с песком.

В Ливерпуле между ними также были установлены экраны с динамиками. На них демонстрируют фильм об андеграундной музыкальной сцене, снятой с участием украинских артистов и музыкантов.

"Спасибо нашим британским друзьям и партнерам за поддержку", – отреагировали в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 мая в Ливерпуле, Великобритания, состоялась торжественная церемония открытия масштабного песенного конкурса Евровидения-2023. Участники из 37 стран традиционно прошлись по "бирюзовой дорожке".

– Представители Украины на Евровидении-2023 TVORCHI провели первую репетицию обновленного номера в Ливерпуле.

– Во вторник, 9 мая, состоится первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидения-2023. За прохождение в финал будут бороться первые 15 вокалистов.

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