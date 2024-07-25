В Южной Корее сторонники России напали на украинку: среди них был луганчанин, поддержавший агрессора. Фото и видео

В Южной Корее поклонники России напали на украинку. Среди них был коренной луганчанин, поддержавший агрессора.

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Местная полиция неохотно приняла заявление. Об этом сообщают в соцсетях.

В ходе митинга в городе Пусан девушку заметили представители Российской Федерации. Среди них был уроженец Луганска, сторонник "русского мира", проживающий за границей.

Нападающие оскорбляли украинку, называя ее "бандеровкой" и "фашисткой", выкрикивали "Слава России" и бросались обувью, демонстрируя неадекватное поведение. Полиция приняла заявление, но сделала это без энтузиазма.

Стоит отметить, что за границей все чаще происходят нападения на временно или постоянно проживающих в этих странах украинцев. Один из последних подобных инцидентов произошел в Польше – там иностранец с ножом напал на двух 15-летних парней из Украины. Злоумышленником оказался 26-летний уроженец Узбекистана.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае в Польше при загадочных обстоятельствах погиб украинец. 41-летний мужчина выпал с четвертого этажа. Полиция задержала подозреваемых в убийстве.

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