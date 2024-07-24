Нападения на украинцев за границей участились: кто за этим стоит и при чем здесь Россия. Видео

За границей все чаще происходят нападения на украинцев, временно или постоянно проживающих в этих странах. Один из свежих таких инцидентов произошел в Польше – там иностранец с ножом напал на двух 15-летних парней из Украины. Злоумышленником оказался 26-летний уроженец Узбекистана.

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Еще одна вопиющая история тоже имела место в Польше, когда на 17-летнего украинца напали поляки. Юноше отрезали палец и проломили голову, в тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимацию.

На этом сообщения о таких случаях не исчерпываются. Похожие новости из-за границы, связанные с агрессией к украинцам, появляются почти каждые две недели.

К сожалению, некоторые истории оканчиваются еще более трагически. Несколько месяцев назад в немецком Дортмунде 15-летнего украинца ранили ножом в живот. А вот в Венгрии схожая ситуация закончилась смертью нашего гражданина – от ударов ножом украинца спасти не удалось, он погиб от большой потери крови.

Весной этого года в немецком Хоккенхайме нашли убитыми двух харьковчанок – мать и дочь. В совершении преступления подозревают россиянку и ее мужа.

Причины нападений и кто за ними стоит

Иногда конфликты у украинцев и других людей за границей возникают на фоне обычных бытовых недоразумений. Однако все чаще наши сограждане слышат в свой адрес фразы типа "Езжайте домой, мы не для вас страну строили" или "Почему мы вас должны кормить?" от европейцев.

Но нападают на украинцев чаще всего не они, а, как ни странно, другие мигранты – делают они это по заказу страны-агрессора. Об этом свидетельствует то, что во время нападений они выкрикивают именно российские лозунги.

Так было во время одного из митингов в поддержку Харькова в Германии. Там мужчина с отверткой в руке пытался ранить украинку. И это совсем не случайность, за такими историями стоят спланированные покушения, которые носят уже системный характер, говорит одесситка Наталья Перова, проживающая в Германии. Женщина является одним из организаторов таких митингов в поддержку Украины.

Прежде всего, цель всего этого – это запугивание украинцев. Кроме того, россияне стремятся создать такой негативный образ украинца за границей, который якобы мешает разным нациям. Это делается в частности для того, чтобы больше наших людей задумывалось, идти ли им на акцию, проявлять ли свою сознательную позицию активно и публично.

Россияне активно действуют в Германии, Польше и других странах, в частности во Франции и Италии. Они хотят посеять хаос в Европе, рассорить украинцев с европейцами, чтобы их поддержка упала до нуля. Также, конечно, враг хочет продвинуть месседж о переговорах на выгодных для России условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае в Польше при загадочных обстоятельствах погиб украинец. 41-летний мужчина выпал с четвертого этажа. Полиция задержала подозреваемых в убийстве.

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