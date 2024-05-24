В Польше украинец выпал с четвертого этажа и погиб: стало известно о задержании двух человек

В Польше при загадочных обстоятельствах погиб гражданин Украины. По информации прокуратуры страны, 41-летний мужчина погиб в результате падения с четвертого этажа.

Об этом сообщает Super Express. По данным журналистов, маловероятно, что это было самоубийство, поскольку уже задержаны лица, причастные к инциденту.

Трагический инцидент произошел в среду, 22 мая, около 20:00 на улице Адама Асника в Калише.

Спасателям сообщили о мужчине, выпавшем из окна четвертого этажа. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи пытались реанимировать раненого, но безуспешно – 41-летний украинец погиб.

Подробности этого события устанавливаются соответствующими службами.

"О событии сообщили прокуратуру, которая начала расследование. По делу задержаны двое мужчин в возрасте 37 и 45 лет", – сообщил спикер окружной прокуратуры в Оструве Мацей Мелер.

Напомним, в столице Венгрии, городе Будапешт, 1 мая был убит украинский водитель-дальнобойщик. Мужчина поссорился с гражданином Казахстана, который нанес украинцу ножевые ранения.

Ранее сообщалось, что в субботу, 27 апреля, в баварском городе Мурнау-ам-Штаффельзее гражданин РФ убил двух военнослужащих украинской армии. Оба погибших, 1987 и 2001 годов рождения, проходили в Германии медицинскую реабилитацию.

Как писал OBOZ.UA, 28 апреля россиянину сообщили о подозрении, а суд как мера пресечения избрал арест. Предварительно убийства совершил фанат кремлевского диктатора Владимира Путина.

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