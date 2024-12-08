В Южной Корее оппозиция планирует новое голосование за импичмент президента: когда оно состоится

Представители южнокорейской оппозиции намерены повторно попытаться объявить импичмент президенту Юн Сок Ёлю. По словам лидера оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мёна, нынешнее правительство должно понести ответственность за "разрушение конституционного порядка".

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Также Ли раскритиковал правящую Партию народной власти ​​за фактическое блокирование усилий по отстранению Юна от должности главы государства. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Представители оппозиционных сил провели совместную пресс-конференцию и заявили, что Юн не должен заниматься государственными делами, включая дипломатию, даже до своего ухода с должность президента. Также политики отметили, что руководить государственными делами должен премьер-министр до "досрочного и организованного" ухода Юна с поста президента.

"Лидер правящей партии и премьер-министр снова разрушают конституционный порядок. Юн Сок Ёль останется дирижером, используя заговорщиков для поддержания этого состояния мятежа. Это представляет собой второе восстание под новым обличьем", – говорится в заявлении южнокорейской оппозиции.

Лидер оппозиционной Демократической партии также подчеркнул, что президентские полномочия не являются "исключительной собственностью" президента.

"Юн Сок Ёль, главный виновник измены и военного мятежа, должен немедленно уйти в отставку или подвергнуться импичменту. Демократическая партия позаботится о том, чтобы в эту субботу ему объявили импичмент от имени нашего народа", – сказал Ли.

Кроме того, оппозиция призвала к немедленному аресту Юна и расследованию его непродолжительного объявления военного положения. Политики подчеркнули, что отстранение Юна от президентских полномочий является единственным путем, который соответствует конституции. Новое голосование за импичмент президента состоится уже 14 декабря.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что искренне сожалеет о том, что вызвал обеспокоенность общественности объявлением военного положения. Также глава государства пообещал не предпринимать подобных попыток снова.

Ранее сообщалось, что шесть оппозиционных партий Южной Кореи официально внесли в парламент предложение объявить импичмент президенту Юн Сок Ёлю из-за его решения ввести военное положение. Этот шаг вызвал массовые протесты в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, Южная Корея имеет горький опыт вмешательства военных в гражданские дела, а многие южнокорейские президенты плачевно заканчивали свою карьеру. Некоторым главам государства объявляли импичмент, а кто-то даже заканчивал политический путь в тюрьме.

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