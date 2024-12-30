В Южной Корее хотят проверить все Boeing 737-800 после авиакатастрофы, в которой погибли 179 человек

В Южной Корее после авиакатастрофы, в котрой погибли 179 человек, рассматривают планы относительно проверки всего парка самолетов B737-800. Всего в стране эксплуатируются 101 единица таких бортов.

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Об этом сообщает AFP. По данным агентства, Сеул рассматривает планы проведения "специальной проверки" Boeing 737-800.

В настоящее время в стране эксплуатируется 101 самолет серии B737-800, рассказал журналистам глава бюро авиационной политики в министерстве транспорта Южной Кореи Джу Чон-ван.

"Соответственно, мы рассматриваем планы проведения специальной проверки самолетов B737-800", – сказал он.

Как отмечает AFP, авиационная отрасль Южной Кореи имеет "надежную историю безопасности", а эта катастрофа стала первой смертельной для авиакомпании Jeju Air.

12 августа 2007 года из-за сильного ветра самолет Bombardier Q400 авиакомпании Jeju Air с 74 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в другом южном аэропорту, Пусан-Кимхэ. Пострадало около десяти человек.

До воскресенья самая смертоносная авиакатастрофа в Южной Корее произошла 15 апреля 2002 года, когда самолет Boeing 767 авиакомпании Air China, следовавший из Пекина, врезался в холм недалеко от Пусан-Кимхэ, в результате чего погибли 129 человек.

Последняя катастрофа самолета южнокорейской авиакомпании произошла в Сан-Франциско, штат Калифорния, 6 июля 2013 года. Самолет Boeing 777 авиакомпании Asiana Airlines не смог приземлиться, в результате чего погибли три человека и 182 получили ранения.

Самая смертоносная катастрофа с участием южнокорейской авиакомпании произошла 1 сентября 1983 года, когда советский истребитель сбил Boeing 747, который, по утверждению Москвы, был ошибочно принят за самолет-разведчик.

Все 23 члена экипажа и 246 пассажиров, находившихся на борту самолета Korean Air, следовавшего из Нью-Йорка в Сеул через Анкоридж, Аляска, погибли.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 29 декабря в аэропорту Муан в Южной Корее разбился Boeing 737-800. Он сошел со взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением. На борту было 175 пассажиров и шесть членов экипажа, выжили только двое: пассажир и стюардесса.

По словам очевидцев, огонь и искры на самолете были видны еще в небе, потом послышались звуки, похожие на взрывы. По словам спасателей Южной Кореи, причиной крушения, вероятно, стала неисправность шасси из-за столкновения с птицами. Boeing пытался сесть, но вынужден был пойти в дополнительный круг. Летчики пытались усадить его на фюзеляж, но не смогли сбросить скорость и борт ударился об ограждение.

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