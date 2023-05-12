В ЮАР признали, что поставляли оружие РФ, однако придумали оправдание

ЮАР ответила на обвинения США в поставках оружия в Россию. Там признали эти действия, однако заявили, что не давали разрешения на них.

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Как сообщает Reuters, официальные лица ЮАР ответили на обвинения США в пятницу, 12 мая. Они подтвердили, что российский корабль, находящийся под санкциями, забрал оружие с военно-морской базы недалеко от Кейптауна в конце 2022 года

При этом в ЮАР заявили, что их страна не давала разрешения на поставку оружия в страну-агрессор.

"Мы не давали России никаких разрешений на поставку оружия... она не была нами санкционирована и не одобрена", – заявил министр связи Мондли Гунгубеле, возглавлявший Национальный комитет по контролю над обычными вооружениями.

В то же время представитель департамента международных отношений и сотрудничества Южной Африки Клейсон Моньела заявил, что ведомство поговорит с послом США Рубеном Бригети по поводу его высказываний, а министр иностранных дел Наледи Пандор позже обсудит это с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Однако они не сообщили, покинула ли Южную Африку неутвержденная партия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЮАР отреагировали на обвинения США. Там заявили, что разочарованы тем, что американский посол занял контрпродуктивную публичную позицию.

Добавим, в конце апреля ЮАР решила выйти из союза стран, ратифицировавших Римский статут, вероятно, чтобы избежать обязательства арестовать российского диктатора. Однако позже соответствующее заявление было опровергнуто. В пресс-службе президента страны пояснили, что объявление о выходе страны из МКС "произошло из-за ошибки в комментарии, сделанном во время брифинга для СМИ, проводимого руководящим Африканским национальным конгрессом".

Спикер президента ЮАР Магвенья заявил, что ордер МКС на арест Путина "вставляет палки в колеса" проведению саммита БРИКС.

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