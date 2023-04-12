В ЮАР выразили недовольство из-за ордера МКС на арест Путина: 'палка в колесе' перед саммитом БРИКС

Правительство Южно-Африканской Республики выразило недовольство в отношении известия об аресте президента России Владимира Путина. ЮАР назвала это "палкой в колесе" перед саммитом БРИКС.

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Об этом сообщает издание The Guardian. Столица ЮАР Претория столкнулась с дипломатической дилеммой в связи с этим мировым решением.

Правительство Южной Африки заявило в среду, что международный ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с войной на Украине является "палкой в колесе" перед саммитом БРИКС в стране, который должен пройти в августе.

Претория, имеющая тесные связи с Москвой, столкнулась с дипломатической дилеммой после того, как в марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина.

Российский президент должен посетить саммит БРИКС — собрание Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — в Южной Африке в августе. Но принимающая страна является членом Международного уголовного суда и, как ожидается, должна произвести арест, если Путин будет находится в стране.

"Ожидается, что на саммит приедут все главы государств. Но теперь мы получили "палку в колесо" в виде этого ордера МУС", — сообщает Винсент Магвенья, пресс-секретарь президента Сирила Рамафосы.

Напомним, 17 марта 2023 года Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ. МУС также выдал ордер на арест российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МУС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость.

Ранее сообщалось, что в администрации американского президента Джо Байдена положительно оценили решение Международного уголовного суда в Гааге объявить о выдаче международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

К слову, министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что в случае приезда диктатора Владимира Путина в Германию он сразу же будет задержан и оправлен в Гаагу. Это будет сделано в связи с выдачей Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора.

После этого в Офисе президента Украины назвали очень символичным заявление властей ФРГ, касающееся ордера на арест российского диктатора.

Как сообщал OBOZREVATEL, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о личном отношении диктатора к решению Международного криминального суда о выдаче ордера на его арест. Фигурант дела о похищении украинских детей "относится к этому спокойно" и "не принимает близко к сердцу".

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