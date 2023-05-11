США обвинили Южную Африку в поставке России боеприпасов: реакция Украины

США обвинили Южную Африку в поставках боеприпасов в Россию. Это было сделано через российский корабль, который в декабре прошлого года пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне. В Украине обеспокоились этим вопросом.

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Как сообщает news24, посол США в Южной Африке Рубен Бригети заявил, что ЮАР, несмотря на то, что она заявляет о своей непричастности к российской войне в Украине, поставляла оружие армии государства-террориста (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Среди того, что мы отметили, была стоянка грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года, с которого мы уверены, что грузили оружие и боеприпасы на это судно в Саймонстауне, когда оно возвращалось в Россию", – сказал посол.

По его словам, правительство США очень серьезно отнеслось к этому вопросу.

"Вооружение русских крайне серьезно, и мы не считаем этот вопрос решенным, и мы хотели бы, чтобы ЮАР начала практиковать свою политику неприсоединения. Мы также выразили серьезную обеспокоенность по поводу сроков проведения совместных военно-морских учений ЮАР с Россией и Китаем в водах ЮАР, которые совпали с годовщиной российского вторжения в Украину", – добавил он.

В то же время посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова требует "срочной встречи" с главой министерства обороны Южно-Африканской Республики (ЮАР) Танди Модисе.

Тем временем, в ЮАР отреагировали на обвинения США. Там заявили, что разочарованы тем, что американский посол занял контрпродуктивную публичную позицию.

"Общеизвестно, что российское судно под названием Lady R причалило в Южную Африку. С тех пор начались обвинения в целях путешествия. Хотя на сегодняшний день не было предоставлено никаких доказательств в поддержку этих обвинений. Правительство обязалось начать независимое расследование", – говорится в заявлении Офиса президента страны.

Также в ЮАР заявили, что во время недавних встреч между южноафриканской делегацией и официальными лицами США обсуждался вопрос этого российского судна. И стороны достигли договоренности о том, что расследование продолжат, а разведывательные службы США предоставят какие-либо доказательства, которыми они владеют.

"Поэтому вызывает разочарование, что посол США занял контрпродуктивную публичную позицию, которая подрывает достигнутое понимание по этому вопросу", – добавили в ЮАР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля ЮАР решила выйти из союза стран, ратифицировавших Римский статут, вероятно, чтобы избежать обязательства арестовать российского диктатора. Однако позже соответствующее заявление было опровергнуто. В пресс-службе президента страны пояснили, что объявление о выходе страны из МКС "произошло из-за ошибки в комментарии, сделанном во время брифинга для СМИ, проводимого руководящим Африканским национальным конгрессом".

Спикер президента ЮАР Магвенья заявил, что ордер МКС на арест Путина "вставляет палки в колеса" проведению саммита БРИКС.

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