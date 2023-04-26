'Произошла ошибка': в ЮАР опровергли заявление о планах выйти из Международного уголовного суда

В офисе президента Южно-Африканской Республики заявили, что страна не будет выходить из Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест российского диктатора Путина. Заявление появилось спустя несколько часов после того, как президент Сирил Рамафоса объявил о таких планах.

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Его опубликовали в среду, 26 апреля, на сайте президента. Там говорится, что ЮАР "остается стороной, подписавшей Римский статут, и будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права".

В пресс-службе Рамафосы пояснили, что объявление о выходе страны из МУС "произошло из-за ошибки в комментарии, сделанном во время брифинга для СМИ, проведенного руководящим Африканским национальным конгрессом".

"К сожалению, президент ошибочно утвердил аналогичную позицию в ходе пресс-конференции", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, национальный исполнительный комитет АНК решил аннулировать свое заявление о выходе из МУС.

Ранее руководитель африканского филиала Международной комиссии юристов Каджал Рамджатан-Кеог на своей странице в Twitter написала, что отзыв страны из МУС должен происходить в соответствии с процедурой и быть одобренным парламентом. Позже она отметила, что, "кто-то в АНК ошибочно проинформировал президента, хотя на самом деле АНК принял решение отменить выход из МУС".

Южно-Африканская Республика начала рассмотрение дела о выходе из МУС еще в 2016 году после спора о том, следует ли арестовывать бывшего президента Судана Омара аль-Башира. Однако правительство недавно приостановило эти процедуры из-за юридических препятствий.

Как известно, в августе этого года в столице ЮАР Претории состоится 15-й саммит БРИКС (союза пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР). В этом мероприятии должен принять участие и российский диктатор Владимир Путин. Юридически эта страна должна исполнить ордер на арест президента РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер президента ЮАР Магвенья заявил, что ордер МУС на арест Путина "вставляет палки в колеса" проведению саммита БРИКС.

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