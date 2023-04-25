Чтобы Путин мог приехать на саммит БРИКС? Южная Африка собирается выйти из МУС

Южно-Африканская Республика хочет выйти из Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Соответствующее решение приняла правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс".

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Об этом пишет Africanews. Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о такой рекомендации со стороны партии во вторник, 25 апреля, во время пресс-конференции после визита президента Финляндии Саули Ниинисте.

"Правящая партия решила, что для Южной Африки целесообразно выйти из МУС", – сказал Рамафоса.

В статье также сказано, что вопрос о том, остановит ли ЮАР Путина, по словам президента страны, находится "на рассмотрении".

Как известно, в августе этого года в столице ЮАР Претории состоится 15-й саммит БРИКС (союза пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР). В этом мероприятии должен принять участие и российский диктатор.

Ранее спикер президента ЮАР Магвенья говорил, что ордер МУС на арест Путина "вставляет палки в колеса" проведению саммита БРИКС. А в начале апреля также появилась информация о том, что Путин, скорее всего, не полетит в ЮАР – об этом говорили российские чиновники. Предполагалось, что российский диктатор примет участие в мероприятии онлайн-режиме.

Однако вчера, 24 апреля, в Кремле подтвердили, что Путин получил приглашение на саммит БРИКС, а теперь ЮАР заявляет о своем намерении выйти из МУС.

Ранее Южная Африка уже пыталась сделать это в 2016 году после визита бывшего президента Судана Омара аль-Башира. Тогда в Претории отказались его арестовать несмотря на ордер, выданный судом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Власти ЮАР, не осудившие войну в Украине, заявили, что понимают свои обязательства по ордеру Гаагского трибунала. Юридически эта страна должна исполнить ордер на арест президента РФ.

– Позже в ЮАР сообщили, что они будут консультироваться с юристами из-за ордера на арест российского президента Владимира Путина.

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