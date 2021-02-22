В Британии после вакцинации от COVID-19 на 95% снизилось количество госпитализаций

После начала вакцинации от COVID-19 в Великобритании снизился уровень госпитализации на 95%.

Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на данные вакцинации в Шотландии, где населению сделали по две обязательные прививки.

Данные исследования говорят, что к четвертой неделе после получения первой дозы вакцины Pfizer и Oxford/AstraZeneca снизился риск госпитализации от коронавируса до 85 и 94 процентов соответственно.

Эксперты из университетов Эдинбурга и Стратклайда, а также Министерства здравоохранения Шотландии заявили, что данные предоставили "убедительные доказательства" того, что обе вакцины снижают риск госпитализации.

"Эти результаты очень обнадеживают и дают нам веские основания для оптимизма в будущем. Теперь у нас есть национальные доказательства по всей стране, что вакцинация обеспечивает защиту от госпитализаций из-за COVID-19", – сообщил ведущий исследователь профессор Азиз Шейх.

Отметим, что в Шотландии применили 1,14 миллиона доз вакцины в период с 8 декабря по 15 февраля. Около 650 тысяч человек в Шотландии получили вакцину Pfizer/BioNTech, в то время как почти 500 тысяч получили прививку Oxford/AstraZeneca.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии после вакцинации резко снизилось количество заражений COVID-19.