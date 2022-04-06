В Вильнюсе у посольства России появилось кровавое озеро. Фото

В среду, 6 апреля, вода в пруду напротив российского посольства в Вильнюсе, столице Литвы, окрасилась в кровавый цвет. Таким образом активисты организовали художественный перформанс, цель которого – обратить внимание мира на военные преступления России.

Как пишет Delfi, в полиции Вильнюсского округа сообщили, что акция протеста согласована с инспекторами по охране природы. Краска не вредна для животных и растений.

Оригинальный перформанс в своем Telegram прокомментировал нардеп Алексей Гончаренко. Он отметил, что теперь дипломаты российского посольства, "пока его еще не выбросили с манатками", могут смотреть на пруд, полный крови.

"Пусть каждый прохожий знает, где сидят кровавые у*людки, работающие на другого кровавого у*людка", – подчеркнул нардеп.

Видео дня

Напомним: в городе Сан-Хосе в Кремниевой Долине (США) 24 марта состоялся митинг-перформанс "128 детских жизней". Акцию организовало украинское сообщество Калифорнии, чтобы почтить память погибших от вражеских снарядов и пуль детей Украины. На одной из центральных улиц города разместили 128 пар детской обуви.

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