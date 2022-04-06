В Вильнюсе у посольства России появилось кровавое озеро. Фото
В среду, 6 апреля, вода в пруду напротив российского посольства в Вильнюсе, столице Литвы, окрасилась в кровавый цвет. Таким образом активисты организовали художественный перформанс, цель которого – обратить внимание мира на военные преступления России.
Как пишет Delfi, в полиции Вильнюсского округа сообщили, что акция протеста согласована с инспекторами по охране природы. Краска не вредна для животных и растений.
Оригинальный перформанс в своем Telegram прокомментировал нардеп Алексей Гончаренко. Он отметил, что теперь дипломаты российского посольства, "пока его еще не выбросили с манатками", могут смотреть на пруд, полный крови.
"Пусть каждый прохожий знает, где сидят кровавые у*людки, работающие на другого кровавого у*людка", – подчеркнул нардеп.
Напомним: в городе Сан-Хосе в Кремниевой Долине (США) 24 марта состоялся митинг-перформанс "128 детских жизней". Акцию организовало украинское сообщество Калифорнии, чтобы почтить память погибших от вражеских снарядов и пуль детей Украины. На одной из центральных улиц города разместили 128 пар детской обуви.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Грузии провели акцию в знак солидарности с Украиной, которая уже 36-й день борется в российским вторжением. Около здания парламента выставили 145 пар детской обуви;
в Будапеште состоялась акция памяти погибших в Мариуполе. Ее провели у мемориала "Обувь на берегу Дуная", который чествует память венгерских евреев, безжалостно уничтоженных нацистами. Перед убийством они принуждали людей снимать обувь.