128 пар детской обуви. В Кремниевой долине организовали перформанс в поддержку Украины

В городе Сан-Хосе в Кремниевой Долине (США) 24 марта состоялся митинг-перформанс "128 детских жизней". Акцию организовало украинское сообщество Калифорнии, чтобы почтить память погибших от вражеских снарядов и пуль детей Украины.

На одной из центральных улиц города разместили 128 пар детской обуви. Снимками инсталляции поделилось издание The Village.

Таким образом организаторы хотели в очередной раз напомнить миру, что в Украине продолжают гибнуть дети. С каждым новым днем войны с российскими оккупантами число жертв увеличивается. Маленькие украинцы умирают от бомб, обстрелов и голода, поскольку многие города продолжают оставаться на грани гуманитарной катастрофы.

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"Украинцы Калифорнии объединились, чтобы почтить память погибших детей. Они сделали инсталляцию и перфоманс, разместив 128 пар детской обуви на одной из центральных улиц города Сантана Роу, чтобы напомнить миру, что война продолжается и продолжают гибнуть дети и взрослые", – объяснили инициаторы акции.

На митинг пришли десятки людей с сине-желтыми флагами и плакатами с надписями "Stop war".

Интернет-пользователи заметили схожесть перформанса с одним из самых печальных мемориалов в мире, который расположен в Будапеште и называется "Туфли на набережной Дуная". Инсталляция увековечила трагичную страницу истории человечества – массовые расстрелы евреев во время Второй мировой войны в Венгрии.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Тель-Авиве тысячи человек вышли на митинг в поддержку Украины. Граждане Израиля требовали разблокировать прием беженцев из Украины, ввести санкции против России (до сих пор не введены никакие ограничительные меры) и разрешить продавать Украине оружие.

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