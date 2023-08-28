В Вашингтоне назначили начало судебного процесса над Трампом: когда он состоится

Судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия по обвинению в попытке отменить результаты выборов 2020 года назначен на 4 марта 2024 года. Такое решение объявила окружной судья федерального округа Колумбия Таня Чуткан.

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Об этом сообщила Associated Press. Отмечается, что судебный процесс начнется прямо в разгар избирательной кампании в США.

Приняв такое решение, судья отклонила ходатайство адвокатов Трампа о переносе судебного процесса на апрель 2026 года – примерно через полтора года после выборов. Вместе с тем начало судебного процесса установлено позже январской даты 2024 года, о чем ходатайствовали федеральные прокуроры.

"Общественность имеет право на быстрое и эффективное решение этого вопроса", – заявила судья.

Напомним, в начале августа Трампу объявили обвинения по делу о штурме Капитолия по четырем пунктам: заговор с целью введения в заблуждение США; сговор с целью препятствования официальному расследованию; препятствование и попытка препятствования официальному расследованию; сговор в целях нарушения прав.

Обвинение в попытке отмены результатов выборов является одним из четырех уголовных дел, возбужденных против Дональда Трампа: двух федеральных, связанных с неподобающим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия в январе 2021 года; делом в штате Нью-Йорк из-за выплаты денег бывшей порно-актрисе в нарушение правил финансирования политической кампании; и делом в штате Джорджия – по подозрению в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 апреля 2023 года в США арестовали бывшего президента Дональда Трампа. Он прибыл в зал суда, где ему было предъявлено обвинение, но говорить с журналистами не захотел. Позже с Трампа был снят формальный арест.

Прокуратура обнародовала обвинения по делу Трампа из 34 пунктов. Его обвинили в незаконном сговоре с целью подорвать честность президентских выборов.

4 августа суд избрал меру пресечения для Трампа по делу о попытке фальсификации выборов. Согласно мере пресечения, экс-президенту запретили разглашать факты по делу. Также он должен появляться в суде для дачи показаний после вызова.

22 августа Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Согласно судебному документу, Трамп должен был оставить 200 тысяч долларов залога и выполнять определенные условия.

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