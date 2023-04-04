Прокуратура обнародовала обвинение по делу Трампа из 34 пунктов: в чем обвиняют экспрезидента США

Сорок пятому президенту США Дональду Трампу официально предъявили обвинения в фальсификации деловых документов с целью скрыть компромат и незаконную деятельность. Обвинительный акт содержит 34 пункта.

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Об этом сообщила CNN. Отмечается, что прокуроры обвинили бывшего президента США Дональда Трампа в незаконном сговоре с целью взорвать честность президентских выборов 2016 года.

Прокуроры утверждали, что Трамп принимал участие в разработанном плане сокрытия негативной информации, которая могла повредить его президентской кампании, включая незаконную выплату 130 000 долларов за молчание звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

Причиной совершения им преступления, связанного с подделкой деловых документов, было отчасти "продвижение своей кандидатуры", считают прокуроры.

Экспрезидент США не согласился ни с одним из пунктов обвинения, после чего покинул зал суда. Он проигнорировал вопросы журналистов и сразу сел в автомобиль, который должен отвезти его в аэропорт Ла Гвардия, откуда он отправится в свою резиденцию во Флориде.

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