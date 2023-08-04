Суд избрал меру пресечения для Трампа по делу о попытке фальсификации выборов: все подробности

Окружной суд Вашингтона принял решение о применении меры пресечения в отношении бывшего президента США, Дональда Трампа. Это происходит в рамках дела, связанного с обвинениями в попытке фальсификации выборов 2020 года.

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Об этом сообщает издание The New York Times. Следующее заседание по делу было назначено на 28 августа этого года.

На заседании федерального прокурора Томаса Виндома было объявлено, что достигнуто взаимное соглашение по предотвращению правонарушений. Согласно этому соглашению, бывший президент Трамп обязуется не нарушать ни федеральные, ни штатовские законы, а также подписать обязательства о явке в суд и являться по вызову.

Также он не должен общаться со свидетелями по делу никак, кроме как через своих адвокатов. Трамп согласился с такими условиями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 апреля в США арестовали бывшего президента Дональда Трампа. Он прибыл в зал суда, где ему предъявлены обвинения, но говорить с журналистами он не захотел. Позже с Трампа был снят формальный арест.

– Прокуратура обнародовала обвинения по делу Трампа из 34 пунктов. Его обвинили в незаконном сговоре с целью подорвать честность президентских выборов 2016 года.

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