Трамп договорился об освобождении под залог по делу о вмешательстве в выборы – CNN

Бывший президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Согласно судебному документу Трамп должен оставить 200 тысяч долларов залога и выполнять определенные условия.

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Об этом сообщило издание CNN, ссылаясь на документ. Отмечается, что адвокаты Трампа в понедельник 22 августа встретились с окружным прокурором округа Фултон и обсудили условия освобождения экспрезидента под залог.

"Дональд Трамп внесет залог по двенадцати из предъявленных в рамках нового дела обвинений по десять тысяч долларов, еще по одному – 80 тысяч долларов. Итого – 200 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

Трамп сможет внести залог наличными деньгами или через поручителя. Также политик должен явиться в суд, как было согласовано ранее.

Кроме того, бывшему президенту США запрещено пользоваться социальными сетями для общения с другими обвиняемыми по делу, а также с какими-либо свидетелями или соучастниками.

"Ответчик не должен совершать никаких действий, направленных на запугивание любого лица, которое, как ему известно, является сообвиняемым или свидетелем по этому делу, или иным образом препятствовать осуществлению правосудия. Вышеупомянутое включает, кроме прочего, публикации в социальных сетях или репосты публикаций, сделанных другим лицом в социальных сетях", – говорится в постановлении, подписанном судьей Верховного суда округа Фултон Скоттом Макафи.

Указ также запрещает Трампу "прямо или косвенно" общаться с любым из обвиняемых или свидетелей по его делу, кроме как через своих адвокатов. Подобное положение было также включено в приказы о залоге для некоторых его соответчиков.

Напомним, Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Он должен явиться в суд до 25 августа.

Всего экс-президенту США предъявлено 34 уголовных обвинения, в том числе в штурме Капитолия в 2021 году и в незаконном хранении секретных документов.

Уголовные дела возбуждены в преддверии выборов президента США, в которых Трамп планирует принять участие. В связи с этим он заявлял, что действующее руководство США пытается посадить его в тюрьму по сфабрикованным делам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 апреля 2023 г. в США арестовали бывшего президента Дональда Трампа. Он прибыл в зал суда, где ему были предъявлены обвинения, но говорить с журналистами не захотел. Позже с Трампа был снят формальный арест.

Прокуратура обнародовала обвинения по делу Трампа из 34 пунктов. Его обвинили в незаконном сговоре с целью подорвать честность президентских выборов.

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