Дональда Трампа арестовали, он прибыл в суд для предъявления обвинения – CNN

Во вторник, 4 апреля, в США был арестован бывший президент Дональд Трамп. Сейчас он прибыл в зал суда, где ему предъявят обвинение. Говорить с журналистами он не захотел.

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Об этом сообщает CNN. Перед арестом Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена – именно там он находится под стражей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Ожидается, что после ареста на Трампа не наденут наручники, поскольку он будет оставаться под постоянной защитой правоохранительных органов", – сказано в сообщении.

Также у 45 президента США должны взять отпечатки пальцев, хотя пока неизвестно, будут ли делать его фото под арестом (mugshot).

Перед арестом Дональд Трамп опубликовал пост в своей соцсети TruthSocial.

"Направляюсь в здание суда на Нижнем Манхэттене. Это кажется таким сюрреалистичным – вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке", – написал он.

Это действительно исторический момент в истории США, ведь Трамп станет первым действующим или бывшим президентом Штатов, которому будет предъявлено уголовное обвинение.

Тем временем в Белом доме заявили, что они готовы к беспорядкам из-за суда над Трампом. Там также добавили, что нынешнего лидера США Джо Байдена предъявление обвинений Трампу в Нью-Йорке "не интересует".

Трамп вошел в зал судебных заседаний для оглашения ему обвинений. Судья при этом отклонил запрос журналистов на трансляцию заседания.

Как пишет NBC News, Трамп в суде заявил о своей невиновности по всем 34 пунктам обвинения.

Тем временем у здания суда собрались люди – как сторонники Трампа, да и те, кто хотят, чтобы его привлекли к ответственности. Территорию охраняли правоохранители.

Напомним, что Трамп предстанет перед судом Нижнего Манхэттена по делу о выплате денег за молчание звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Ему будут предъявлены 34 обвинения в уголовных преступлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 18 марта Трамп заявил, что на следующей неделе его могут арестовать по делу о сокрытии денег, выплаченных женщинам, заявлявшим о романах с ним. Он призвал своих поклонников выйти на протесты.

– В окружной прокуратуре Манхэттена ответили, что Трамп создал "ложные ожидания своего ареста", чтобы избежать его, и заставил своих коллег-республиканцев в Конгрессе вмешаться в расследование.

– Большое жюри суда Манхэттена в Нью-Йорке проголосовало за выдвижение обвинения 45-му президенту США Дональду Трампу.

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