В Турцию отправятся несколько десятков спасателей из Украины для преодоления последствий землетрясения, – Кулеба

Несколько десятков спасателей из Украины отправятся в Турцию помогать преодолеть последствия мощного землетрясения, накрывшего государство в понедельник, 6 февраля. Правительство Турции направило запрос многим странам с призывом о помощи.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона. Глава ведомства подчеркнул, что интересам Украины, которая находится в состоянии войны с Россией уже более 11 месяцев, это не навредит.

В частности, это не навредит возможностям спасательных служб нашего государства.

"Такое количество, несколько десятков украинских спасателей смогут помочь Турции, нашему соседу и другу", – сказал Кулеба.

По его словам, по состоянию на вечер понедельника информации об украинцах, которые могли бы пострадать в результате разрушительного землетрясения в Турции, нет. Пока идет разбор завалов, данные будут обновляться.

В то же время внешнеполитическое ведомство получило более двадцати обращений от украинцев, которые не могут выйти на связь с родными, находящимися на территории этого государства.

Отметим, что Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и заявил, что Украина готова помочь Турции в преодолении последствий землетрясения.

По состоянию на вечер понедельника известно, что число погибших увеличилось до 2 921 человека. Ранены более 15 тысяч человек. Разрушены 6217 зданий – дома падали за несколько секунд, а также вспыхнули пожары на газопроводе.

Все детали трагедии в Турции читайте в материале.

Землетрясение также задело соседнюю Сирию. По информации министерства здравоохранения страны, уже известно о по меньшей мере 1136 погибших. Также более 2400 человек получили ранения в результате стихийного бедствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 6 февраля количество жертв стихии в Турции и Сирии неоднократно увеличивалось, однако во Всемирной организации здравоохранения считают, что это далеко не все, и эти цифры могут вырасти в восемь раз.

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