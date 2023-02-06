Дома падали в считанные секунды: появились кадры обрушения зданий во время землетрясения в Турции

В центральной части Турции в понедельник, 6 февраля, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. В ряде провинций разрушено большое количество зданий, которые обрушались за считанные секунды.

Видео дня

Ужасные кадры разрушения домов опубликованы в Telegram. На них видно, как здания с разным количеством этажей вмиг исчезали с лица земли (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В ролике, снятом очевидцами во время землетрясения, показано все горе турецких жителей. Люди бегут от своих же домов, которые обрушаются на их же глазах.

На видео слышен истерических крик. Турки в недоумении от происходящего вопреки всему пытаются спасти жизни своих близких.

Как известно, в провинции Диярбакыр за несколько секунд обрушился восьмиэтажный дом, а в районе Чукурова провинции Адана – 11-этажка.

Землетрясение было такой силы, что его даже не выдержала крепость Газиантепа, построенная во II веке римлянами. Объект был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но теперь он разрушен.

В Турции объявлен самый высокий – четвертый – уровень тревоги. До 12 февраля в Турции по распоряжению президента Реджепа Таипа Эрдогана объявлен траур.

Кроме того, местные власти запросили срочную международную помощь

По состоянию на 20:30, по меньшей мере 1700 человек погибли и более 12 000 пострадали. Есть ли среди них украинцы – пока неизвестно.

При этом спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что ведомство получило 24 обращения об отсутствии связи с украинцами, проживающими в зоне землетрясения в Турции. Их места нахождения устанавливают.

Как сообщал OBOZREVATEL, подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах – Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе (расположен около границы с Сирией), Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе. В стране разрушены тысячи зданий.

Также OBOZREVATEL писал, что возле села Топбогазы Кириханского района Хатая в результате землетрясения произошел взрыв и пожары на газопроводе. О пострадавших там информации нет.

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