В Турции в ходе учений разбился военный самолет: пилоты погибли. Фото и видео

В Турции по неизвестным причинам разбился вылетевший на обучение самолет типа SF-260D. В результате авиакатастрофы погибли два пилота: полковник авиации Угур Йылдыз и полковник авиации Гехан Озен.

Об этом сообщило издание TRT Haber. По факту аварии было начато расследование.

Известно, что борт вылетел с авиабазы 12-го Главного командования воздушного транспорта в Кайсери для проведения учений. Вскоре Министерство национальной обороны объявило об аварии. Начаты поисково-спасательные работы.

Министр национальной обороны Яшар Гюлер опубликовал сообщения с соболезнованием относительно погибших солдат: "От себя лично и членов Министерства национальной обороны я желаю Божьей милости нашим героическим мученикам, сочувствия и терпения их скорбным семьям и нашей благородной нации".

Напомним, 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан разбился вертолет, на борту которого находился президент страны Ибрагим Раиси. Он и другие пассажиры погибли, в том числе имам пятничной молитвы Тебриза Мохаммад Али Але-Хашем и министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян. Главу государства похоронили 23 мая. Десятки тысяч иранцев приходили попрощаться с ним в течение трех дней.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Малайзии во время репетиции военного парада в воздухе столкнулись два вертолета Королевского военно-морского флота. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере десять человек.

– В начале мая в России упал самолет Су-34. Экипаж бомбардировщика погиб.

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