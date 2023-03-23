В Турции снова произошло землетрясение: ущерб от предыдущих разрушений уже достиг $104 млрд

Днем 23 марта в Турции произошло очередное землетрясение в провинции Кахраманмараш. Магнитуда подземных толчков составила 5,3.

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Землетрясение также ощущалось в соседних провинциях, которые находятся рядом с районом Кахраманмараш. Об этом сообщает Агентство Анадолу.

В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции сообщили, что эпицентр толчков находился в районе Гёксун. Очаг залегал на глубине 7 км.

Экстренные службы Турции не сообщали о погибших и пострадавших в результате очередного стихийного бедствия. По предварительным данным, подземные толчки, зафиксированные 23 марта, не привели к существенным разрушениям.

В то же время страна до сих пор испытывает последствия сильнейшего землетрясение, которое в феврале этого года привело к десяткам тысяч жертв. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ущерб от разрушений, нанесенных землетрясениями на востоке и юго-востоке Турции, составляет примерно 104 млрд долларов США.

"Количество разрушенных, подлежащих сносу и сильно поврежденных зданий достигает 298 тысяч. Известно, что стоимость разрушений, вызванных землетрясением, составит около 104 млрд долларов. Ни одна страна не может самостоятельно справиться с крушением такого масштаба", – заявил Эрдоган.

Более того, эксперты отмечают, что теперь 70% из 24 млн зданий в Турции находятся под угрозой разрушения.

Напомним, 18 марта в Эквадоре произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,8. Известно, что среди жителей есть жертвы – по меньшей мере 16 человек.

Ранее сообщалось, что вечером 9 марта в итальянской провинции Перуджа было зарегистрировано землетрясение магнитудой примерно 5. Подземные толчки ощутили жители всей центральной Италии и в целях безопасности массово покинули свои дома, выйдя на улицы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 февраля в Турции произошло очередное мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков в районе города Маталья на востоке Турции достигла 5,6. По предварительным данным, известно об одном погибшем и десятках пострадавших;

– Мощное землетрясение, всколыхнувшее Турцию и Сирию 6 февраля, унесло более 50 тыс. жизней. В Турции, по последним данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны, погибли 44 218 человек. В Сирии жертвами стихийного бедствия, согласно последним заявлениям, стали 5914 человек;

– В Национальной академии наук считают, что землетрясения рано или поздно коснутся и территории Украины. Самые мощные силой 8 баллов по шкале Рихтера возможны в юго-западной части Одесской области.

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