В Турции скончалась женщина, которую спасли из-под завалов через 111 часов после землетрясения - фото

В Турции скончалась 46-летняя женщина, которую спасли из-под завалов через 111 часов после землетрясения. Айшегюль Тюркмен 47 дней боролась за свою жизнь в реанимации.

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Об этом сообщает CNN TÜRK. 7-этажный жилой дом Арыкан на улице Малик Эйдер в районе Оникисубат был разрушен в результате землетрясения силой 7,7 балла, которое произошло 6 февраля в Кахраманмараше.

50-летний Юсуф Тюркмен, а также его дети 22-летний Ибрагим, 19-летний Айсун и 18-летний Зехра Тюркмен погибли, а его жена Айшегюль Тюркмен была спасена через 111 часов, 10 февраля. Однако вследствие землетрясения женщина получила серьезные травмы.

Ее доставили в городскую больницу Кайсери, где она вела 47-дневную войну за жизнь в реанимации. К сожалению, чуда не произошло.

Тело Айше Тюркмен было доставлено в морг государственной больницы Кайсери для вскрытия. После этого его передали родственникам, которые похоронили женщину в ее родном городе Кахраманмараш.

Напомним, мощное землетрясение, всколыхнувшее Турцию и Сирию 6 февраля, унесло более 50 тыс. жизней. В Турции, по последним данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны, погибли 44 218 человек. В Сирии жертвами стихийного бедствия, согласно последним заявлениям, стали 5914 человек;

27 февраля в Турции произошло очередное мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков в районе города Маталья на востоке Турции достигла 5,6. По предварительным данным, известно об одном погибшем и десятках пострадавших;

В Национальной академии наук считают, что землетрясения рано или поздно коснутся и территории Украины. Самые мощные силой 8 баллов по шкале Рихтера возможны в юго-западной части Одесской области.

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