В Турции проходят президентские выборы: у Эрдогана есть серьезный соперник. Подробности

В Турции в воскресенье, 14 мая, проходят выборы президента и парламента. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган баллотируется уже на третий срок. Его главный конкурент – лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу, который, согласно опросам, опережает Эрдогана на несколько процентов.

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Если он победит, впервые за двадцать лет власть перейдет к оппозиции. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов. Иначе назначается второй тур, куда выходят два лидирующие кандидата, он может состояться 28 мая. Подробнее о президентских выборах в Турции читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кандидаты на выборах в Турции

На пост президента Турции претендовали четыре кандидата. Кроме Эрдогана, свою кандидатуру выдвинул глава Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Киличдароглу, лидер альянса ATA Синан Оган и кандидат от Партии родины Мухаррем Индже – главный соперник Эрдогана на выборах 2018 года. 11 мая Индже объявил о снятии своей кандидатуры.

Согласно опросам, основная борьба за кресло президента Турции развернется между двумя кандидатами.

С чем идет Эрдоган на выборы

69-летний Эрдоган – один из фаворитов гонки. Он уже 20 лет находится у власти в Турции. В 1994-1998 был мэром Стамбула. 2003 по 2014 год – премьер-министром, а в 2014 году стал главой государства. Глава правящей партии Партии справедливости и развития.

Поддерживал идею конституционной реформы, которую в 2017 Турция одобрила на референдуме. С переходом к президентской форме правления Эрдоган смог выдавать указы, равносильные законам, распускать парламент и назначать большинство членов Конституционного суда.

В предвыборной кампании 2023 года акцентировал на борьбе с инфляцией, выросшей за последний год до 50%. Хотя население обвиняло именно его в проблемах из-за вмешательства в политику Центрального банка.

Также Эрдогана критиковали за слишком медленную реакцию на масштабное землетрясение. Перед выборами президент обещал обеспечить жильем всех пострадавших.

Что известно о главном конкуренте Эрдогана

74-летний Кемаль Киличдароглу – депутат парламента Турции с 2002 года. Он является лидером РНП – старейшей партии страны, которую в прошлом возглавлял основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

На выборах 2023 года Киличдароглу стал кандидатом в президенты Турции от объединенной оппозиции. Его выдвинула коалиция из шести партий – "Стол шести".

Киличдароглу планирует вернуть парламентскую систему правления, провести экономическую реформу, борьбу с коррупцией, ликвидацию государственных монополий. Он также намерен изменить курс на Запад и уладить разногласия с НАТО.

По данным опросов, Киличдароглу опережает в президентской гонке Эрдогана на несколько процентов. Согласно исследованию компании SERAR, действующего президента поддерживают 45,2%, а его конкурента – 52,1%. В рейтинге центра Konda за Киличдароглу намерены голосовать 49,3% респондентов, а за Эрдогана – 43,7%.

Как известно, один человек может быть президентом Турции не более двух каденций по пять лет. Однако после конституционной реформы срок Эрдогана "обнулился", поэтому он может участвовать в выборах еще дважды.

Выборы в парламент Турции

14 мая также проходят выборы в Великое национальное собрание Турции, которое состоит из 600 народных депутатов. Парламентарии избираются на пять лет по партийным спискам и в избирательных округах. Побеждают те партии, которым удалось набрать более 10% голосов.

Согласно рейтингу Konda, основная борьба за места в турецком парламенте развернется между "Народным альянсом", в который входит правящая партия Эродогана ПСР (44%), "Национальным альянсом", в составе которого – оппозиционный "Стол шести" (39,9%) и "Альянсом труда и свободы", в который входит Демократическая партия народов, которая борется за права курдов и объявила о поддержке Киличдароглу (12,3%).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным газеты The New York Times, в случае проигрыша Эрдогана президент РФ Владимир Путин может потерять важного партнера, а на Западе вздохнут с облегчением.

– Киличдароглу в случае победы намерен сохранить посредническую роль Турции между Украиной и Россией и продолжать диалог о "зерновом соглашении". В то же время он обещает сделать контакты с Путиным более "прозрачными".

– О перспективах сотрудничества Турции с Украиной в случае победы Киличдароглу читайте в материале по ссылке.