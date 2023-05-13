У прозападного кандидата есть большие шансы сменить Эрдогана: какие перспективы сотрудничества с Украиной

14 мая 2023 года в Турции должны пройти президентские выборы, первые после перехода страны к централизованной президентской форме правления, которые в этом году было решено объединить с парламентскими. Так что будущее весьма влиятельной страны в регионе и в мире, которая недавно серьезно пострадала от разрушительного землетрясения, будет зависеть от результатов этих выборов.

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Лидер оппозиции опережает президента Эрдогана по результатам опросов

Именно так считает большинство экспертов и журналистов, ведь политическая напряженность в турецком обществе достаточно высока в силу довольно полярных подходов к будущему страны основных кандидатов в президенты. По сообщениям турецких и западных СМИ, прогнозируется рекордно высокая явка на избирательные участки, что обусловлено немалыми социально-экономическими проблемами среди многих слоев турецкого общества.

Как свидетельствуют социологические опросы, действующий президент Турции Реджеп Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу на пять процентов (по данным опроса Konda). Симпатии граждан фиксируются около 43,7% в пользу президента Эрдогана и 49,3% в пользу лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу – ему не хватает меньше 1% голосов для победы в первом туре. Следует отметить, что в случае неполучения более 50% голосов избирателей ни одним из кандидатов будет назначен второй тур, который ориентировочно запланирован на 28 мая.

Между тем за несколько дней до дня выборов 14 мая с президентской гонки снялся один из четырех кандидатов – Мухаррем Индже от Партии Отечества. По свидетельствам местных изданий, сделать это его заставили угрозы публикации компромата непристойного характера, которые он успел назвать фейковыми. И хотя его партия официально не поддерживала ни Эрдогана, ни его оппонента Кылычдароглу, аналитики уверенно прогнозируют, что потенциальные избиратели Индже точно не будут голосовать за Эрдогана, что может дать его главному сопернику желанные несколько процентов форы, достаточные даже для победы в первом туре. Кроме того, фактор молодежи, которая уже имеет право голоса и составляет около 5 млн человек, может существенно повлиять на успех прозападного кандидата Кылычдароглу.

Кемаль Кылычдароглу позиционируется как альтернатива "автократу" Эрдогану

Если более подробно остановиться на фигуре главы турецкой оппозиции 74-летнего Кемаля Кылычдароглу, оппозиционера с большим стажем борьбы за власть, и его политических позициях, то можно отметить, что "прозападным" и либеральным политиком он может называться только по сравнению с Эрдоганом. Не секрет, что действующий президент не сторонился откровенно автократических методов правления и всегда был сторонником "особого пути Турции", маневрируя между крупными игроками на международной арене.

Так что Кемаль Кылычдароглу активно использует недовольство многих турок строгими методами Эрдогана в свою пользу. Показательны его слова на одном из предвыборных мероприятий: "Независимость судебной системы, свобода СМИ, свобода выражения мнений – все это нужно вернуть. Нашими приоритетами будут экономика и демократия. Турецкая нация не может позволить себе потерять еще пять лет на Эрдогана", с намеком на бесперспективность будущей политики своего соперника.

Прозападный вектор турецкой оппозиции как основа для расширения поддержки Украины

Наибольший интерес для Украины вызывают возможное изменение векторов во внешней политике Турции в случае победы на выборах Кемаля Кылычдароглу. В их числе можно ожидать активизации работы по возвращению сирийских беженцев, для чего оппозиция уже заявляла о готовности договариваться с режимом Асада в Дамаске. Много надежд возлагается на то, что победа оппозиции приведет к отказу от антиамериканской и антизападной риторики, к возобновлению сотрудничества с европейскими партнерами и реанимации переговоров с ЕС, согласованию политики в рамках НАТО и окончательному разблокированию заявки на членство в Альянсе Швеции, что неоднократно обещал Кылычдароглу. В военном плане анонсировано стремление вернуться к программе вооружения американскими самолетами 5-го поколения F-35, из которой Турция была исключена после приобретения российских систем С-400, а значит, отмена этих санкций потребует избавиться от российских ЗРК. Для Украины очень желательно было бы получить эти комплексы для усиления нашей ПВО, что, собственно, и предлагали США Турции, однако официальная Анкара отказала в этом.

С другой стороны, есть целый ряд аспектов турецкой внешней политики, которые, скорее всего, останутся неизменными. К ним можно отнести кипрский вопрос, напряженные отношения с Грецией и Арменией, поддержку тюркистских движений за пределами Турции. Кроме того, не стоит ожидать от Кылычдароглу присоединения к санкциям Запада против России, пересмотру Конвенции Монтре, отказу от российского газа и сотрудничества с РФ в отраслях туризма, энергетики и внешней торговли, то есть тех вещей, которые противоречат глубинным интересам турецкого государства.

Однако даже в таких условиях Украине нужно будет налаживать еще более тесные связи с "прозападным" правительством Кылычдароглу в случае его победы, акцентируя усилия на военно-техническом сотрудничестве, расширении поставок оружия, поддержке экспорта зерновых из Украины, а главное – на поддержке Турцией будущей украинской заявки на вступление в НАТО.