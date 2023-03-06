В Турции оппозиция избрала единственного кандидата, который составит конкуренцию Эрдогану на выборах президента в мае

Лидер турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу стал главным конкурентом президента Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах главы государства. Они должны состояться 14 мая.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Киличдароглу – лидер второй по величине политической силы страны – Народно-республиканской партии.

"Наш стол – это стол мира. Наша единственная цель – привести страну к дням процветания, мира и радости", – сказал Кылычдароглу.

Также оппозиционер добавил, что будет управлять Турцией на основе консультаций и консенсуса. А еще пообещал изменить многие из политик Эрдогана в области экономики, гражданских прав и иностранных дел.

Стоит отметить, что согласно проведенным опросам, президентские и парламентские выборы обещают быть напряженными. Прогнозируется, что оппозиционный блок немного опередит правящий альянс.

Сопредседатель турецкой прокурдской Демократической партии народов Митхат Санкар, к слову, третьей по величине политсилы в парламенте, заявил, что они поддержат Киличдароглу после "четких и открытых" переговоров.

"Наше явное ожидание – это переход к сильной демократии. Если мы сможем договориться об основных принципах, мы можем поддержать его на президентских выборах", – заявил Санкар.

В то же время, некоторые сомневаются, что Киличдароглу, который зарекомендовал себя, как борец с коррупцией, сможет победить Эрдогана, который на посту президента пребывает самый длительный период в истории страны.

Добавим, Эрдоган никогда не сталкивался с серьезной угрозой на выборах с тех пор, как его Партия справедливости и развития была избрана в 2002 году. Он сформировал Турцию как набожное, консервативное общество и напористая региональная военная мощь.

Однако оппозиция пообещала отменить созданную им влиятельную исполнительную власть. В НРП хотят вернуть Турцию к парламентской демократии и восстановить независимость центрального банка, так как из-за низких процентных ставок, обрушился курс лиры и разожглась инфляцию.

"Все изменится к лучшему, и наша страна станет свободной. Наши дети будут жить в более свободной и счастливой стране, когда победит оппозиция", – сказал учитель-пенсинер Девлет Кус, который был на церемонии объявления кандидатуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Эрдоган планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным открытие гуманитарного коридора между двумя странами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!