В Турции назвали дату выборов президента и парламента

В Турции назвали новую дату проведения выборов президента государства и парламента. Они состоятся 14 мая, это на месяц раньше, чем было объявлено накануне.

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Об этом сказал Реджеп Тайип Эрдоган, действующий глава страны, выступая перед избирателями в городе Бурса, передает Reuters. До этого выборы планировали провести летом – 18 июня.

Ранее он уже говорил, что дату выборов могут изменить. Это связано с тем, что в это время в Турции высокий наплыв туристов и проводить выборы было бы сложно. По этой причине их было решено перенести.

"Благодарен Богу за то, что мы будем идти бок о бок с нашей молодежью, которая в этом году будет голосовать впервые на выборах 14 мая", – сказал президент.

Сам Эрдоган также будет снова баллотироваться на пост главы государства от "Альянса народа", созданного Партией справедливости и развития. Если он победит, это станет уже третьим его президентским сроком.

"Социологические опросы показали, что парламентские и президентские выборы в Турции будут напряженными и станут наибольшим испытанием для Эрдогана за 20 лет его правления региональной военной мощью, членом НАТО и крупной страной с формирующейся рыночной экономикой", – добавило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Эрдоган планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным открытие гуманитарного коридора между двумя странами.

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