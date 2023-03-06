В Турции обрушилась многоэтажка, которая была повреждена в результате землетрясения: жуткий момент попал на видео

В Турции местное население до сих пор продолжает испытывать серьезные последствия серии мощных землетрясений, который произошли около месяца назад. В результате сильных повреждений в городе Шанлыурфа обрушилось многоэтажное здание.

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Под завалами здания могут находится люди, экстренные службы проводят спасательную операцию. Об этом сообщает издание Yenicag Gazetesi (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В момент обвала здания недалеко находилось много автомобилей и пешеходов. Очевидцы чрезвычайного происшествия оперативно сообщили о ситуации пожарным, полицейским и медикам. Прибывшие на место бригады в короткие сроки пытаются спасти граждан, которые оказались под завалами дома.

Мэр столичного муниципалитета Шанлыурфа Зейнель Абидин Беязгюль заявил, что из-под завалов был слышен голос, поэтому работы на месте происшествия продолжаются.

Напомним, 27 февраля в Турции произошло очередное мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков в районе города Маталья на востоке Турции достигла 5,6. По предварительным данным, известно об одном погибшем и десятках пострадавших.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение, всколыхнувшее Турцию и Сирию 6 февраля, унесло более 50 тысяч жизней. В Турции, по последним данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны, погибли 44 218 человек. В Сирии жертвами стихийного бедствия, согласно последним объявлениям, стали 5914 человек.

Также мощное землетрясение в среду, 15 февраля, было зафиксировано на Гавайях. Подземные толчки спровоцировали новые выбросы вулкана Килауэа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной академии наук считают, что землетрясения рано или поздно коснутся и территории Украины. Самые мощные силой 8 баллов по шкале Рихтера возможны в юго-западной части Одесской области.

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