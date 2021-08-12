В Турции ливни вызвали паводки и оползни, жертвами наводнения стали более десяти человек. Фото, видео

Черноморский регион Турции фактически оказался под водой в результате масштабных паводков. Власти округа сообщили о гибели 11 людей, десятках пострадавших и одном мужчине, который пропал.

Об этом сообщило издание The Washington Post. Больше всего от наводнения пострадали провинции Бартин, Кастамону, Синоп и Самсун, здесь речные потоки обрушили дома и мосты, а также потопили автомобили (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Тела погибших спасатели обнаружили в ходе проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия. Когда паводковые воды начали отходить, были обнаружены шестеро погибших в поселении Кастамон, еще пятерых – в Бозкурте.

Жители пострадавших местностей оказались в водной ловушке, их пытаются эвакуировать из небезопасных домов с помощью вертолетов.

Инфраструктура районов понесла серьезные разрушения, власти страны пытаются подсчитать сумму убытков от природного катаклизма.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабные пожары в Турции образовали странный осадок в море, в зоне популярного туристического курорта. В свою очередь, в одном из регионов задержаны шестеро возможных поджигателей турецких лесов.